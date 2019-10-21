Депутаты Госудмы предложили увеличить штрафы для иностранных СМИ за нарушение избирательного законодательства

В новом законопроекте указываются суммы до 3,5 миллионов рублей или 4% от оборота издания. Это связано с тем, что СМИ все чаще нарушают законодательство, а нынешние штрафы несущественны. Так объяснил «Эху» инициативу первый зампред фракции «Единая Россия», член совета Госдумы Адальби Шхагошев.

Адальби Шхагошев подчеркнул, что предложение связано не только с прошедшими выборами в Мосгордуму, но и с ситуацией в целом.