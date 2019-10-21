НАТО не видит смысла в моратории на развертывание ракет средней и малой дальности в Европе

Бывший заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер считает, что на российской территории, а точнее в европейской части страны, уже стоят ракеты, которые могут подпадать под этот мораторий. Поэтому договариваться об ограничении развертывания таких установок на территории Евросоюза просто незачем, — сказала она в интервью газете «Коммерсант».

Также Гетемюллер добавила, что Россия повела себя не самым лучшим образом, если действительно хотела прийти к соглашению, цитирую, «если вы выступаете с инициативой, то лучше делать это в тишине, а не под прицелом телекамер». Конец цитаты.

При этом, она подчеркнула, что НАТО всегда выступает за диалог, просто в данном случае для разговора нет должной основы. Гетемюллер отметила, что Россия воспринимает Североатлантический альянс как угрозу, но это ошибочное суждение. По её словам, присоединение какой-либо страны к НАТО всегда идет на пользу миру и стабильности.

На прошлой неделе и НАТО, и российская армия провели учения с отработкой сценариев использования ядерного оружия.