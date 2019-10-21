Китай обошёл США по числу богатых людей. Об этом говорится в исследовании Банка «Креди суисс». По сведениям организации, число граждан КНР, вошедших в топ наиболее состоятельных людей в мире, достигло 100 миллионов. Американцев этом списке на один миллион меньше.

По данным исследования, общее число долларовых миллионеров на планете приближается к сорока семи миллионам человек.