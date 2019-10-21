Шестнадцать пассажиров, в том числе четверо детей, пострадали в аварии на юго-западе Петербурга

Маршрутка столкнулась с трамваем и опрокинулась.

Маршрутка столкнулась с трамваем на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе в шесть вечера. В час пик в автобусе было много пассажиров. По предварительной информации, водитель маршрутки попытался проскочить перекрёсток, когда ему уже горел красный свет. Трамвай только начал движение, однако тяжёлый вагон опрокинул небольшой автобус на борт и протащил по дороге. Пассажирам пришлось выбираться через люки в крыше. В аварии пострадали 16 человек. Врачи отпустили домой только одного ребёнка. Остальных, в том числе троих детей, медики отправили в больницу. Маршруткой управлял сорокалетний водитель. По предварительным сведениям, он был трезв, а автобус — исправен. Руководитель компании-перевозчика уже пообещал выплатить компенсации пострадавшим.

По административному делу о нарушении ПДД шофёр маршрутки может получить штраф до 25 тысяч рублей или лишиться водительских прав на два года.