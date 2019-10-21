Бизнесмен Михаил Фридман прибыл в Мадридский суд по делу о  банкротстве испанской компании

Власти страны считают, что Фридман как акционер местной компании Zed Worldwide мог совершить действия, направленные на ухудшение ее финансового положения. Как считает следствие, затем бизнесмен мог приобрести компанию по цене значительно ниже рыночной.
2019-10-21T12:31:00+03:00
2019-10-21T12:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 21 октября 2019
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