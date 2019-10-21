Иран готовится в очередной раз сократить обязательства по ядерной сделке. Он отметил, что Тегеран этого делать не будет, если Европа выполнит свои обещания в рамках Договора.

На этом фоне стало известно, что Япония и Франция, якобы, предлагали Ирану многомиллиардный кредит в обмен на соблюдение Соглашения, однако сегодня в Токио эту информацию назвали не действительной.