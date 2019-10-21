Испанские власти обвинили руководителя Каталонии в неисполнении обязанностей

Соответствующее письмо Киму Торре направил глава правительства Педро Санчес. Он отметил, что все государственные должностные лица должны осуждать насилие, защищать силы безопасности и избегать гражданского раздора. Однако Торра, по мнению премьера, в разгар акций протеста в Каталонии эти обязательства не выполнил. Демонстрации, которые нередко заканчивались беспорядками, проходили в регионе всю прошлую неделю. Возмущении е граждан вызвал приговор бывшему руководству Каталонии, инициировавшему 2 года назад референдум о независимости.