Испанские власти обвинили руководителя Каталонии в неисполнении обязанностей

Соответствующее письмо Киму Торре направил глава правительства Педро Санчес. Он отметил, что все государственные должностные лица должны осуждать насилие, защищать силы безопасности и избегать гражданского раздора. Однако Торра, по мнению премьера, в разгар акций протеста в Каталонии эти обязательства не выполнил. Демонстрации, которые нередко заканчивались беспорядками, проходили в регионе всю прошлую неделю. Возмущении е граждан вызвал приговор бывшему руководству Каталонии, инициировавшему 2 года назад референдум о независимости.
2019-10-21T12:09:00+03:00
2019-10-21T12:29:05+03:00
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12:09, 21 октября 2019
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