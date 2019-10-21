Австралийские газеты устроили флешмоб против цензуры

Первые полосы изданий были оформлены как материалы после правки, где черным фломастером вычеркнуты целые предложения.

Поводом стали летние обыски в штаб-квартире Австралийской вещательной корпорации и дома у нескольких редакторов. Один из авторов готовил материал о новых методах контроля государства за населением. Двое других писали про злоупотребления австралийских солдат в Афганистане. Журналистов теперь обвиняют в разглашении национальной тайны, передает Deutsche Welle. Уголовное преследование также грозит десяткам репортеров, которые освещали судебный процесс над кардиналом, обвиненным в педофилии.

Положение о свободе слова не прописано в конституции Австралии. Пока обвиняемые оспаривают выдвинутые обвинения, десятки изданий решили поддержать фигурантов и указать властям на недопустимость цензуры. 20 национальных газет вышли сегодня с одинаково оформленными первыми полосами. К акции присоединились два десятка медиакомпаний, в эфире ряда телеканалов показали ролики по этой теме.

За последние годы правительство Австралии приняло более полусотни законов, связанных со шпионажем и секретностью, отмечает издание Znak.com.