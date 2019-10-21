Иран объявил о готовности сделать следующий шаг по сокращению обязательств по ядерной сделке

Тегеран поэтапно выходит из соглашения, наращивая запасы урана и продолжая ядерные исследования.

О подготовке четвертого шага по сокращению обязательств сегодня объявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Он добавил, что рассчитывает на выполнение Европой своих обещаний и выразил надежду, что Тегерану не придется предпринимать дальнейшие шаги. Об этом сообщает ТАСС. По утверждению иранской стороны, ЕС не придерживается условий ядерной сделки – прежде всего в ее экономической части. В чем будет заключатся новый этап сокращения обязательств, пока неизвестно.

Накануне газета «Майнити» сообщила, что Япония и Франция готовы предложить Ирану кредит на 18 миллиардов долларов в обмен на соблюдение ядерного соглашения. Утверждалось, что гарантии по займу будут обеспечены за счет нефти, а выделенная сумма пойдет на закупку продовольствия и лекарств. Однако сегодня представители правительства Японии опровергли эту информацию.

Иран стал поэтапно отказываться от положений ядерной сделки начиная с мая этого года. Годом ранее из соглашения в одностороннем порядке вышли США.