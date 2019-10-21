ФПА в поздравлении с профессиональным днём использовал изображение Суперджета, сгоревшего при посадке в Шереметьево

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров в поздравлении с профессиональным днём использовал изображение Суперджета, сгоревшего при посадке в Шереметьево. Как пишет сайт «Открытые медиа», открыта была размещена во «ВКонтакте» и «Инстаграме», однако сейчас уже удалена.

Самолёт Аэрофлота в начале мая совершил аварийную посадку в столичном аэропорту. В результате возникшего пожара погиб 41 человек.