Во время военных учений, которыми руководили Владимир Путин, произошла нештатная ситуация. Как рассказали «Ведомостям» источники, близкие к Министерству обороны, атомная подлодка «Рязань» смогла выпустить только одну баллистическую ракету, а не две, как было запланировано. По мнению одного из собеседников газеты, сбой мог произойти в системе, через которую приходит команда о запуске. В Министерстве обороны эту информацию не прокомментировали.