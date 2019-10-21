Во время военных учений, которыми руководили Владимир Путин, произошла нештатная ситуация. Как рассказали «Ведомостям» источники, близкие к Министерству обороны, атомная подлодка «Рязань» смогла выпустить только одну баллистическую ракету, а не две, как было запланировано. По мнению одного из собеседников газеты, сбой мог произойти в системе, через которую приходит команда о запуске. В Министерстве обороны эту информацию не прокомментировали.
2019-10-21T11:31:00+03:00
2019-10-21T11:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 21 октября 2019
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