Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии через 35 часов

Это случится, если курдские формирования за это время не покинут северо-восток страны. Об этом сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Ранее Анкара и Вашингтон договорились о приостановке военных действий. Операция под названием «Источник мира» началась по инициативе Турции на позапрошлой неделе и вызвала осуждение мирового сообщества.
2019-10-21T11:31:00+03:00
2019-10-21T11:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 21 октября 2019
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