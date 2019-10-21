Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии через 35 часов

Это случится, если курдские формирования за это время не покинут северо-восток страны. Об этом сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Ранее Анкара и Вашингтон договорились о приостановке военных действий. Операция под названием «Источник мира» началась по инициативе Турции на позапрошлой неделе и вызвала осуждение мирового сообщества.