Перезахоронение останков Франсиско Франко запланировано на четверг

Как сообщается в официальном заявлении испанского правительства, они будут перезахоронены на муниципальном кладбище в Мадриде.

Отношение к Франко в стране до сих пор остаётся противоречивым. Такое мнение в нашем эфире ранее высказал писатель и историк Николай Сванидзе.

На перезахоронение Франко настаивают испанские власти. Они мотивируют это тем, что в Долине павших покоятся лишь жертвы гражданской войны. Генерал же умер значительно позже.