Как сообщается в официальном заявлении испанского правительства, они будут перезахоронены на муниципальном кладбище в Мадриде.
Отношение к Франко в стране до сих пор остаётся противоречивым. Такое мнение в нашем эфире ранее высказал писатель и историк Николай Сванидзе.
На перезахоронение Франко настаивают испанские власти. Они мотивируют это тем, что в Долине павших покоятся лишь жертвы гражданской войны. Генерал же умер значительно позже.
Перезахоронение останков Франсиско Франко запланировано на четверг
Как сообщается в официальном заявлении испанского правительства, они будут перезахоронены на муниципальном кладбище в Мадриде.