В Москве завершился «ВТБ Кубок Кремля» по теннису

Ставка на то, что мужской турнир выиграет кто-то из его хозяев, сыграла. Правда, изначально фаворитом считали Даниила Медведева. Но четвёртая ракетка мира из-за усталости в последний момент решил сняться с соревнований. А в четвертьфинале сошёл с дистанции и прошлогодний победитель Кремлин кап Карен Хачанов.

Тем более неожиданным оказался успех другого россиянина Андрея Рублева.

В полуфинале он сломил сопротивление двукратного обладателя трофея Марина Чилича из Хорватии. А вчера в титульном поединке не оставил шансов французу Адриану Маннарино. Интересно, что в этот день Рублеву исполнилось 22 года. И подарок ко дню рождения Андрей преподнес себе замечательный.

А вот в финале женского турнира Анастасия Павлюченкова устапила в трех сетах Белинде Бенчич из Швейцарии.