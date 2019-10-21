Акции Яндекса выросли в начале торгов на фоне новостей об изменениях в законопроекте о значимых интернет ресурсах. Как следует из данных московской биржи, ценные бумаги компании выросли на 8 процентов.
Однако в отзыве правительства на законопроект рекомендуется поднять планку до пятидесяти процентов.
Акции Яндекса выросли в начале торгов на фоне новостей об изменениях в законопроекте о значимых интернет ресурсах
Акции Яндекса выросли в начале торгов на фоне новостей об изменениях в законопроекте о значимых интернет ресурсах. Как следует из данных московской биржи, ценные бумаги компании выросли на 8 процентов.