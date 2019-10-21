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11:03, 21 октября 2019

Акции Яндекса выросли в начале торгов на фоне новостей об изменениях в законопроекте о значимых интернет ресурсах

Акции Яндекса выросли в начале торгов на фоне новостей об изменениях в законопроекте о значимых интернет ресурсах. Как следует из данных московской биржи, ценные бумаги компании выросли на 8 процентов.
Однако в отзыве правительства на законопроект рекомендуется поднять планку до пятидесяти процентов.



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