Акции Яндекса выросли в начале торгов на фоне новостей об изменениях в законопроекте о значимых интернет ресурсах. Как следует из данных московской биржи, ценные бумаги компании выросли на 8 процентов.

Однако в отзыве правительства на законопроект рекомендуется поднять планку до пятидесяти процентов.