В поисках пропавших без вести при ЧП в Красноярском крае задействованы водолазы и вертолёт

Об этом сообщает ТАСС. Между тем холдинг «Сибзолото» опубликовал имена погибших и пропавших без вести. По данным компании, в числе пострадавших 44 человека. Минздрав приводит другие цифры. Как рассказала представитель ведомства Дина Володина, при прорыве дамбы пострадали 27 сотрудников.

Жертвами ЧП стали 15 человек. В регионе сегодня объявлен траур.