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11:01, 21 октября 2019

Роскомнадзор нашел альтернативу блокировкам в интернете

Ведомство считает штрафы более эффективным средством борьбы с теми, кто нарушает интернет-законодательство.

Регулятор, по сути, признал, что ограничение доступа к сайтам не дает должного результата. Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают экономическим рублем»,— пояснил глава Роскомнадзора Александр Жаров на Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне. Его слова приводит агентство ТАСС.

Штрафы будут крупными, но точные цифры чиновник не назвал. Такой вид наказания, по мнению Жарова, более цивилизованный. По его словам, соответствующий законопроект уже находится на стадии рассмотрения в Госдуме.

Вероятно, речь идет об инициативе по штрафам для компаний, которые отказываются хранить персональные данные россиян на серверах внутри страны. Санкция будет достигать 6 миллионов рублей.

Внесудебную блокировку и штрафы предполагает в этом году законы о борьбе с фейковыми новостями, оскорбленим общества, государства и госсимволов.



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