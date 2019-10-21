Советский разведчик Штирлиц возглавил список персонажей, больше других подходящих на роль политического лидера

Штирлиц фигурировал в подобном опросе, проведённом 20 лет назад. Как указывают авторы исследований, «умный силовик продолжает оставаться в массовом сознании самым устойчивым кинообразом с позитивными политическими каннотациями». Это отчасти связано с тем, что последние 20 лет пресса проводила параллели между Штирлицев и Владимиром Путиным.
2019-10-21T10:35:00+03:00
2019-10-21T10:35:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 21 октября 2019
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