Владельцы автозаправок назвали бессмысленной идею Росстандарта о борьбе с недоливом топлива

Накануне «Российская газета» опубликовала выдержку из интервью с главой Росстандарта Алексеем Абрамовым, который рассказал, что в рамках нового метода борьбы с недоливом проверять будут не только каждую конкретную колонку, а её работу внутри всей системы АЗС.
2019-10-21T10:32:00+03:00
2019-10-21T10:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 21 октября 2019
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