Владельцы автозаправок назвали бессмысленной идею Росстандарта о борьбе с недоливом топлива

Накануне «Российская газета» опубликовала выдержку из интервью с главой Росстандарта Алексеем Абрамовым, который рассказал, что в рамках нового метода борьбы с недоливом проверять будут не только каждую конкретную колонку, а её работу внутри всей системы АЗС.