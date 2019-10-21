Федеральная антимонопольная службу возбудила дело против авиакомпании «Победа» из-за рекламы на борту самолётов

В компании уже подготовили свои возражения в адрес ФАС. Представитель «Победы» сказал, что их обвиняют в нарушении закона о рекламе на транспорте. Однако, согласно Воздушном кодексу, самолёт является летательным аппаратом, а не транспортным средством.