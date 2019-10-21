В Саратове задержанному за убийство девочки предъявили обвинение

Сам мужчина свою вину полностью признал, сообщает Следственный комитет.

Девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу. К её поискам подключились несколько тысяч местных жителей, которые к концу следующего дня нашли тело ребёнка в одном из гаражей. На месте совершения преступления начался народный сход. Люди требовали от полицейских выдать им убийцу. После резонансного убийства власти саратовской области пообещали проверить безопасность подходов ко всем школам региона.