13-й тур Российского футбольного Чемпионата установил в турнире двоевластие

И был омрачен серьезным судейским скандалом.

Из числа лидеров победы в отчетном туре одержали Зенит и Локомотив. Клуб из Санкт –Петербурга разгромил Ростов 6-1. Железнодорожники добились выездной победы над Ахматом. Настичь тандем мог Краснодар, но не смог переиграть в Москве Динамо. Здесь ничья 1-1. С таким же счетом заевршился матч в Уфе между местной командой и ЦСКА.

Таблицу возглавляют Зенит и Локо, набравшие по 29 очков. 27 у Краснодара. По 26 – в активе Ростова и ЦСКА.

Ну а очередной судейский конфуз случился в Оренбурге. Где арбитр Василий Казарцев принял несколько спорных решений в пользу гостей из Самары. Чем спровоцировал потасовку на поле после окончания матча.

Еще одним событием тура стала тренерская отставка. Покинул свой пост наставник Тамбова Александр Григорян.