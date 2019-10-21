В столице Чили продлён комендантский час в связи с новой волной беспорядков

Как передаёт Франс-пресс, в ряде городов объявлено чрезвычайное положение. Протесты, которые вскоре переросли в столкновения с полицией, начались в стране на прошлой неделе после того, как власти повысили цены на проезд в метро. После массовых протестов президент отменил это решение, однако беспорядки не прекратились.