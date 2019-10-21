В Испании идёт подготовка к эксгумации останков Франсиско Франко

Газета «Конфиденсиаль» накануне опубликовала видеоролик, на котором запечатлена тяжёлая строительная техника, въезжающая на территорию Долины павших. По некоторым данным, перезахоронение может состояться сегодня, однако издание уточняет, что правительство пообещало предупредить родственников диктатора за 48 часов до начала процедуры. Но пока этого сделано не было.

Власти Испании настаивают на том, что останки Франко не могут покоиться в Долине павших, так как там захоронены погибшие во время гражданской войны. Генерал умер гораздо позже.