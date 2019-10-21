Росприроднадзор намерен проверить дамбы по всей стране.

Так в ведомстве отреагировали на недавнюю гибель 15 человек после ЧП в Красноярском крае.

Ведомство обратится сегодня в правительство с просьбой разрешить его специалистам начать выездные проверки, — пишет агентство «Интерфакс». Росприроднадзор собирается начать их уже послезавтра, и это должно помочь предотвратить подобные аварии в будущем. Также чиновники посетят место трагедии в Краснодарском крае, чтобы оценить нанесенный ущерб.

Там в ночь с субботы на воскресенье вода из реки Сейбы прорвала дамбу и обрушилась на поселение рабочих золотодобывающей артели «СисИм». Местные власти утверждают, что сооружение построили незаконно, чиновников о нем никогда не оповещали, и, как следствие, на объекте никогда не проводили проверки.

Следователи в свою очередь утверждают, что речь идет не об одной дамбе, а сразу о пяти, которые были расположены выше по течению реки.

Из-за прорыва дамбы Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, которое повлекло за собой гибель людей. Сейчас задержаны директор артели и двое сотрудников.