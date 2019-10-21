Сегодня пройдут предварительные судебные заседания по искам ГУВД и прокуратуры Москвы к организаторам летних акций

Предварительное судебное заседание по иску столичного МВД к семи организаторам несанкционированных акций этого лета пройдет сегодня в Симоновском суде, а также по иску прокурора Москвы в Черемушкинском районном суде. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат одного из ответчиков, Ильи Яшина, Вадим Прохоров, подобными исками власть пытается задавить оппозицию в нашей стране.

«Сейчас продолжается вот это давление на лидеров оппозиции. Причем в этот раз в отличие от предыдущего «болотного дела» 2012 года выработана новая квазиюридическая методика. Это целый ряд организаций, как правило все из них аффилированы правительством Москвы, подают иски о возмещении ущерба, которое они якобы понесли в связи с протестными акциями в июле и августе этого года», — сказал В.Прохоров.

По его словам, одновременно в двух судах — Черемушкинском и Симоновском – сегодня пройдут предварительные заседания по искам ГУВД и прокуратуры г.Москвы к ряду оппозиционеров, а именно И.Яшину, А.Навальному и ряду других.

«С моей точки зрения, в правовом смысле это полный абсурд, по целому ряду разных причин, о которых мы будем очевидно говорить. Очевидно такова методика борьбы с оппозицией — попытаться задавить рублем, чтобы дальше неповадно было организовывать акции, которые сознательно не согласуются московскими властями. Подвергать административному аресту или уголовному преследованию — это вызывает четкую негативную реакцию в обществе. А вот в таком гражданско-правовом отношении пытаться задавить исками, очевидно, такое новое ноу-хау московских и федеральных властей», — сказал адвокат.

В.Прохоров также заметил, что суд даже не известил Илью Яшина должным образом о предстоящем заседании.

Ранее Главное управление МВД по Москве подало два иска к лидерам летних протестных акций в центре столицы. В первом иске ответчиками заявлены оппозиционеры И.Жданов, В.Милов, А.Навальный, Л.Соболь, А.Соловьев, О.Степанов и И.Яшин. Ответчиками во втором иске выступают Г.Албуров и Л.Соболь.

Также ранее прокурор Москвы направил в Черемушкинский суд иск к А.Навальному, сотрудникам ФБК и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму на 4,9 миллионов рублей в связи с привлечением на несогласованных акциях 27 июля и 3 августа дополнительных сил Росгвардии, оплатой их труда, расходами на горюче-смазочные материалы.