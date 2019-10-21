Эксгумация останков экс-руководителя Испании Франко, ожидается сегодня, она грозит стране новым политическим кризисом

Эксгумация останков бывшего руководителя Испании Франциско Франко ожидается сегодня в Мадриде. По мнению завсектором международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Ирины Прохоренко, момент для этого выбран достаточно «неудачно», и грозит Испании новым политическим кризисом. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сама фигура Франко до сих пор в Испании остается противоречивой. И, на мой взгляд, момент выбран для таких дискуссий и таких действий не совсем удачный. Я думаю, что накануне выборов устраивать такие мероприятия, которые приведут к еще дальнейшей поляризации общества, это очень опасно», — сказала она.

По словам И.Прохоренко, политический класс Испании разделился в этом вопросе. «Что нужно сделать, предать забвению прошлое, или пересмотреть прошлое, поставив фигуру Франко, историю франкизма, проблему перехода от авторитаризма к демократии в центр общественно-политических дискуссий? На мой взгляд, все эти попытки привели к размежеванию в испанском обществе, которое итак достаточно разобщено и по вопросу прошлого Испании, и по вопросу сторонников монархии и республиканцев», — отметила она.

Эксперт также добавил, что многие в Испании считают, что мнение семьи Ф.Франко, его потомков, также должно учитываться в этом вопросе.

Ф.Франко пришел к власти по итогам гражданской войны и руководил страной с 1939 года до своей смерти в 1975 году. После этого, в соответствии с его решением, в Испании была восстановлена монархия.