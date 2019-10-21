Каршеринг «ЮДрайв» предложил пользователям купить автомобили из своего парка

На продажу пока выставлены 80 машин. Об этом пишет РБК. По словам представителя компании, речь идёт о автомобилях, чей срок службы подходит к концу. По закону в каршеринге могут быть представлены машины не старше 3 лет. Между тем эксперты рынка считают, что найти покупателя на них, даже несмотря на сниженную цену, будет не просто.