Каршеринг «ЮДрайв» предложил пользователям купить автомобили из своего парка

На продажу пока выставлены 80 машин. Об этом пишет РБК. По словам представителя компании, речь идёт о автомобилях, чей срок службы подходит к концу. По закону в каршеринге могут быть представлены машины не старше 3 лет. Между тем эксперты рынка считают, что найти покупателя на них, даже несмотря на сниженную цену, будет не просто.
2019-10-21T09:33:00+03:00
2019-10-21T09:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 21 октября 2019
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