Китайская компания «Хуавэй» лишилась доступа к приложениям Google из-за американских санкций

Как пишет Файненшнл Таймс со ссылкой на представителя корпорации, у клиентов со старыми смартфонами доступ к сервисам Google остался, однако на новых моделях «Хуавэй» они будут недоступны. Компания опасается оттока зарубежных покупателей и для решения проблемы разрабатывает альтернативную операционную систему. Однако на её разработку, как ожидается, уйдут годы.
2019-10-21T09:32:00+03:00
2019-10-21T09:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 21 октября 2019
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