Китайская компания «Хуавэй» лишилась доступа к приложениям Google из-за американских санкций

Как пишет Файненшнл Таймс со ссылкой на представителя корпорации, у клиентов со старыми смартфонами доступ к сервисам Google остался, однако на новых моделях «Хуавэй» они будут недоступны. Компания опасается оттока зарубежных покупателей и для решения проблемы разрабатывает альтернативную операционную систему. Однако на её разработку, как ожидается, уйдут годы.