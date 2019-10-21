США могут оставить в Сирии около двухсот военных

К соответствующему предложению Пентагона склоняется президент Дональд Трамп, пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета приводит слова высокопоставленного чиновника, который отмечает, что таким образом Вашингтон сможет продолжить борьбу с терроризмом и противостоять продвижению сирийских и российских военных к нефтяным месторождениям.

Ранее глава Белого дома приказывал вывести американский контингент из Сирии.