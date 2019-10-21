В Москве пройдёт предварительное судебное заседание по иску столичного МВД к оппозиционерам из-за летних акций

В качестве ответчиков указаны 7 человек. Вадим Прохоров, адвокат Ильи Яшина, сказал Эху, что подобными исками власть пытается задавить оппозицию в нашей стане.

Прохоров заметил, что суд даже не известил Яшина должным образом о предстоящем заседании.