Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае превысило 40 человек

Такие данные приводит холдинг «Сибзолото», владеющий артелью, где произошло ЧП. Краевой Минздрав сообщает, что за медпомощью обратились 27 пострадавших.

Между тем, компания опубликовала списки погибших, госпитализированы и пропавших без вести, среди которых фигурирует человек с иностранным именем и фамилией. После ЧП на реке Сейба Роспорироднадзор намерен проверить все дамбы в стране.