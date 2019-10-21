Япония ожидает приближения двух новых тайфунов

По прогнозам синоптиков, на страну надвигается тропический шторм «Нэогури». В отдельных районах пройдут ливни с сильным ветром. Кроме того, ближе к концу недели к островам вероятно приблизится мощный тайфун «Буалой».

На прошлой неделе страна пережила другой сильный тайфун «Хагибис», жертвами которого, по последним данным, стали 80 человек, ещё 10 числятся пропавшими без вести.