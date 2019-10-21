По прогнозам синоптиков, на страну надвигается тропический шторм «Нэогури». В отдельных районах пройдут ливни с сильным ветром. Кроме того, ближе к концу недели к островам вероятно приблизится мощный тайфун «Буалой».
На прошлой неделе страна пережила другой сильный тайфун «Хагибис», жертвами которого, по последним данным, стали 80 человек, ещё 10 числятся пропавшими без вести.
Япония ожидает приближения двух новых тайфунов
По прогнозам синоптиков, на страну надвигается тропический шторм «Нэогури». В отдельных районах пройдут ливни с сильным ветром. Кроме того, ближе к концу недели к островам вероятно приблизится мощный тайфун «Буалой».