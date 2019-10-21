В Вашингтоне открывается Международный Астронавтический Конгресс, на котором Россия покажет концепт лунного модуля

В Вашингтоне сегодня открывается Международный Астронавтический Конгресс, на котором Россия покажет концепт лунного модуля.

О разработке, концепт которой на этой неделе в США презентует Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия», известно только то, что «это сегмент лунной орбитальной станции, целью которого является поддержка и снабжение миссий на лунной поверхности». Неизвестно при этом, создан ли модуль для высадки человека на луну или отправки роботов. Коцепт будет представлен в рамках совместного проекта по развитию лунной орбитальной платформы, о котором НАСА и Энергия договорились два года назад на Международном Астронавтическом конгрессе в Австралии. В этот раз, впервые за последние 17 лет, для его проведения были выбраны США — так как в этом году исполнилось 50 лет первой высадки человека на Луну и миссии корабля Аполлон-11.

Президент США Дональд Трамп поставил перед НАСА задачу заново высадить американцев — и в том числе первую женщину на Луну, в 2024 году — на четыре года быстрее запланированного срока. По предварительным оценкам это обойдется НАСА в дополнительные 20 или 30 миллиардов долларов.

На астронавтическом конгрессе ожидаются большие делегации от Китая и России, и одним из главных вызовов для его устроителей стали визы для россиян. По словам организаторов, работать с Госдепартаментом они начали еще полтора года назад. И в то время как глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин остается под санкциями, представлять российскую корпорацию в США будет космонавт, Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

На церемонии открытия Международного Астронавтического конгресса в Вашингтоне сегодня выступит вице-президент США Майк Пенс.