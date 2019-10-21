Басманный суд сегодня будет решать вопрос о продлении ареста фигуранту так называемого «московского дела» Чирцову

Басманный суд Москвы сегодня будет решать вопрос о продлении ареста фигуранту так называемого «московского дела» Никите Чирцову.

По версии следствия, он толкнул полицейского в грудь во время протестной акции 27 июля в Москве против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Действия молодого человека, они попали на видео, якобы причинили силовику боль. О возбуждении уголовного дела Чирцов узнал, находясь в Белоруссии, когда его задержали местные полицейские. Это произошло в конце августа. Минские правоохранители объяснили молодому человеку, что в России его объявили в розыск. Чирцова депортировали, но по прилету его никто не задержал. Силовики пришли за ним лишь через два дня. 3 сентября суд отправил его в СИЗО.

Никита Чирцов, как и другие фигуранты московского дела, был признан политзаключенным правозащитным центром «Мемориал»