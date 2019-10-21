На учениях с участием президента Владимира Путина произошла внештатная ситуация

При запуске баллистической ракеты произошел сбой.

Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» выпустил не два снаряда, как предполагалось, а один – пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Проблемы были с запуском межконтинентальной баллистической ракете Р29Р. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что в осечке нет ничего удивительного, поскольку это оборудование ввели в эксплуатацию еще в 77-ом году.

Крейсер «Рязань» также считается последней субмариной своего типа на боевом дежурстве, остальные по данным «Ведомостей» уже поставили на утилизацию.

Сбой произошел во время учений «Гром-2019», которые проходили сразу в нескольких регионах России. В течение нескольких дней различные подразделения вооруженных сил репетировали свои действия на случай ядерной войны. В маневрах участвовало около двенадцати тысяч человек, а финальной стадией мероприятия руководил лично президент Владимир Путин.

Официально военные пока не комментировали информацию о сбое при запуске ракеты.