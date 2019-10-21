Действующий президент Боливии лидирует на выборах главы государства

Согласно данным Высшего избирательного суда, Эво Моралес набирает чуть больше 45 процентов голосов. Этого недостаточно для победы в первом туре. Его основной соперник – бывший президент Карлос Меса заручился поддержкой 38 процентов избирателей. В случае назначения второго тура выборы пройдут в середине декабря.
2019-10-21T08:50:00+03:00
2019-10-21T08:50:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:50, 21 октября 2019
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