В Токио назвали недействительной информацию о многомиллиардном кредите Тегерану

Слова генерального секретаря кабмина приводит ТАСС. Накануне местная газета «Майнити» писала, что речь идет о совместном с Францией займе, который Ирану готовы предоставить якобы в обмен на соблюдение ядерного соглашения. Речь шла о 18 миллиардах евро. По сведениям издания, гарантии по кредиту должны были быть обеспечены за счет нефти, а выделенную сумму Тегеран, планировал потратить на закупку продовольствия и лекарств. С этой весны исламская республика уже несколько раз сокращала обязательства по ядерной сделке, обвиняя других членов соглашения в невыполнении договоренностей.
2019-10-21T08:47:00+03:00
2019-10-21T08:47:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:47, 21 октября 2019
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