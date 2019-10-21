В Токио назвали недействительной информацию о многомиллиардном кредите Тегерану

Слова генерального секретаря кабмина приводит ТАСС. Накануне местная газета «Майнити» писала, что речь идет о совместном с Францией займе, который Ирану готовы предоставить якобы в обмен на соблюдение ядерного соглашения. Речь шла о 18 миллиардах евро. По сведениям издания, гарантии по кредиту должны были быть обеспечены за счет нефти, а выделенную сумму Тегеран, планировал потратить на закупку продовольствия и лекарств. С этой весны исламская республика уже несколько раз сокращала обязательства по ядерной сделке, обвиняя других членов соглашения в невыполнении договоренностей.