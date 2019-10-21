Евросоюз готов дать Великобритании трёхмесячную отсрочку решения по Брэкзиту

Как пишет газета «Санди таймс», это произойдёт, если премьер-министр страны Борис Джонсон не сможет провести новое соглашение через парламент. Сегодня этот вопрос обсудят в Палате общин. Позавчера она не поддержала и не отвергла последнюю версию сделки, а вместо этого вынудила Джонсона просить у Брюсселя отсрочку по принятию решения о выходе станы из ЕС.