Евросоюз готов дать Великобритании трёхмесячную отсрочку решения по Брэкзиту

Как пишет газета «Санди таймс», это произойдёт, если премьер-министр страны Борис Джонсон не сможет провести новое соглашение через парламент. Сегодня этот вопрос обсудят в Палате общин. Позавчера она не поддержала и не отвергла последнюю версию сделки, а вместо этого вынудила Джонсона просить у Брюсселя отсрочку по принятию решения о выходе станы из ЕС.
2019-10-21T08:46:00+03:00
2019-10-21T08:46:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:46, 21 октября 2019
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