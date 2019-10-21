На месте прорыва дамбы в Красноярском крае возобновились поисково-спасательные работы

По последним данным остается неизвестной судьба пяти вахтовиков, работавших на золотодобыче. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

ЧП произошло позавчера на реке Сейба. Два временных общежития рабочих затопило из-за каскадного прорыва пяти незаконно возведенных дамб. В рамках уголовного дела задержан директор компании – золотодобытчика и двое сотрудников. В Красноярском крае сегодня объявлен траур.