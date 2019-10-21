Сегодня будут объявлены номинанты на премию Льва Яшина, которая с этого года будет вручаться лучшему вратарю мира

Лев Яшин – один из немногих вратарей, которым удалось получить Золотой Мяч, приз лучшему футболисту мира. Игроки атаки становятся лауреатами гораздо чаще по понятным причинам. Еженедельник Франс Футбол, который долгие годы и называет обладателей Золотого Мяча, решил учредить премию персонально для вратарей и назвал ее именем великого советского голкипера. 22 октября ему бы исполнилось 90 лет. Два ближайших тура российского чемпионата будут посвящены его памяти, а на стадионе его родного клуба Динамо в Петровском Парке, который недавно открылся после реконструкции, установят мемориальную доску. Что же до премии, то сегодня станут известны имена 10 претендентов, из которых затем предстоит выбрать одного.

Церемония награждения лауреата премии имени Льва Яшина пройдет 2 декабря.