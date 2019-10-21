В Лондоне суд решит вопрос об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

В апреле Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, где укрывался почти 7 лет. Глава латиноамериканского государства постановил выдворить Ассанжа из здания, обвинив его в нарушении условий пребывания и вмешательстве в дела других государств.
2019-10-21T08:33:00+03:00
2019-10-21T08:34:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2523035-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:33, 21 октября 2019
Загрузка комментариев...