В Лондоне суд решит вопрос об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

В апреле Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, где укрывался почти 7 лет. Глава латиноамериканского государства постановил выдворить Ассанжа из здания, обвинив его в нарушении условий пребывания и вмешательстве в дела других государств.