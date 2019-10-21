Почти в 3 тысячах мексиканских школ отменены занятия из-за надвигающегося урагана «Присцилла»

Такие данные приводит местное министерство образования. Стихия принесла в регион сильные осадки, которые могут вызвать сход оползней и наводнения. Власти призвали жителей потенциально уязвимых районов следить за оповещениями сил гражданской обороны и быть осторожными.
2019-10-21T08:33:00+03:00
2019-10-21T08:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 21 октября 2019
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