Росприроднадзор проверит все дамбы в стране после прорыва плотины в Красноярском крае

Как ожидается, сегодня ведомство обратится за соответствующим разрешением в правительство – сообщает «Интерфакс».

ЧП на реке Сейба в поселке золотодобытчиков унесло жизни по меньшей мере 15 человек, еще 5 числятся пропавшими без вести. По данным СК, рабочие общежития вахтовиков затопило из-за каскадного прорыва пяти незаконно возведенных дамб. В рамках уголовного дела задержан директор компании – золотодобытчика и двое сотрудников.