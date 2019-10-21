Российский теннисист стал триумфатором «Кубка Кремля»

Андрей Рублев после финала турнира рассказал телеканалу «Матч ТВ», насколько важна для него эта победа: «Тряслось все. Это не описать словами. Все мое детство связано с этим турниром, поэтому это безумное счастье вообще играть на нем и выиграть в день своего рождения. Это супер!»

Андрей Рублев также поблагодарил болельщиков и организаторов турнира и пожелал успехов сопернику, французу Адриану Маннарино.