Штирлиц и профессор Преображенский стали в глазах россиян идеальными кандидатами на пост президента

Опрос об идеальном политическом лидере из числа киногероев ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры проводили по случаю 20-летия предыдущего подобного исследования. Тогда популярностью у россиян пользовался именно герой «Семнадцати мгновений весны» Татьяны Лиозновой.

Штирлиц и Преображенский, по мнению россиян, сочетают в себе важнейшие качества президента. Среди них назвали честность, компетентность, близость к народу и умение организовывать работу других людей, — пишет газета «КоммерсантЪ».

Авторы опроса утверждают, что разведчик так долго остается на первой строчке, поскольку всё это время его образ связывали с президентом Владимиром Путиным. При этом, по мнению исследователей, двадцать лет назад некая схожесть будущего президента со Штирлицем улучшала имидж политика в глазах граждан, а сегодня популярность главы государства помогает персонажу из фильма «Семнадцать мгновений весны» оставаться актуальным.

Появление же на втором месте профессора Преображенского социологи объясняют тем, что в обществе появился запрос на перемены. Они отмечают, что персонаж, который критически относится к происходящему в стране, но не готов делать что-то большее, отражает настроение тех граждан, которые недовольны сложившейся политической обстановкой.

Авторы опросов отмечают, что за Штирлица голосуют в основном жители глубинки, а за Преображенского — горожане. При этом, разведчик пользуется популярностью у людей старшего возраста, а профессор у тех, кто помоложе, то есть в группе от тридцати пяти до шестидесяти лет.

По мнению некоторых экспертов, запрос на интеллигентность есть, но публичные политики пытаются ее скрывать, поскольку в последние годы она ассоциируется с возрастом и слабостью.