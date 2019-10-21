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08:00, 21 октября 2019

Суд должен рассмотреть иск прокуратуры Москвы о компенсации ущерба организаторами акций 27 июля и 3 августа

фото: Евгений Фельдман
фото: Евгений Фельдман

В качестве ответчиков привлечены Алексей Навальный, глава ФБК Иван Жданов и другие лидеры летних оппозиционных митингов.
Надзорное ведомство намеревается взыскать около 5 млн рублей.

Помимо Навального и Жданова ответчиками стали координатор московского штаба по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму Олег Степанов, Владимир Милов и Илья Яшин, глава московского отделения Партии перемен Александр Соловьев, руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров и продюсер канала «Навальный Live», политик Любовь Соболь.

Все они называют позицию прокуратуры политически мотивированной и направленной на то, чтобы подавить оппозицию финансово. В иске прокуратуры указано, что сумма ущерба рассчитывалась с учетом того, что для обеспечения безопасности во время проведения акций привлекались дополнительные силы и средства Росгвардии.

Номинально ведомство добивается компенсации государству, затраченные на оплату работы силовиков денег и стоимости бензина для техники, которая использовалась для развоза задержанных после акции по ОВД и судам. 27 июля и 3 августа в городе задержали больше тысячи человек, большинство из них в том или ином виде были привлечены к административной ответственности. После акций возникло и так называемое «московское дело».

Ранее уже были вынесены судебные решения о взыскании с лидеров протеста компенсаций по искам «Мосгортранса», Московского метрополитена, ресторана «Армения» и ГБУ «Автомобильные дороги».



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