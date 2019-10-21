В Боливии приостановили публикацию предварительных результатов подсчета голосов на выборах президента

Об этом говорят наблюдатели от Организации американских государств. Они запросили разъяснения от Высшего избирательного суда республики. Экс-президент и основной соперник действующего главы государства на выборах Карлос Меса также осудил приостановку передачи данных.

По предварительным данным, лидирует президент Эво Моралес. Однако он набирает чуть более 45% голосов, что не дает ему возможности победить в первом туре. Для Моралеса это худший результат на выборах, которые он выигрывает уже 13 лет.