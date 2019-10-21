Черемушкинский суд Москвы должен приступить к рассмотрению иска прокуратуры к Алексею Навальному

Другими ответчиками ведомство называет соратников политика, в том числе главу Красносельского муниципального округа Илью Яшина. Ведомство хочет взыскать компенсацию почти в 5 млн. руб. за то, что Росгвардии пришлось выделять дополнительные силы и средства на обеспечение порядка во время протестных акций.

Это уже не первый иск к оппозиционным политикам. Так, Коптевский суд удовлетворил требования Московского метрополитена о компенсации за акцию в конце июля. Он же частично удовлетворил иск ГУП «Автомобильные дороги». И миллионный иск в пользу «Мосгортранса».