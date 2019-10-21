Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова играли в финалах Кубка Кремля, который в этом году прошел в юбилейный 30 раз

Победив Адриана Маннарино из Франции, Рублев выиграл свой второй турнир АТП в карьере. Первая победа случилась два года назад в хорватском Умаге, а затем Андрей пережил серьезный спад, вызванный в том числе травмами. Этот сезон показал, что он вернул свою игру и победа в Москве это только подтвердила. Маннарино можно посочувствовать.

Он два года подряд выходит в финал и оба раза уступает российскому теннисисту. В 2018 это был Карен Хачанов. Мало того, француз во втором сете финала не смог взять у Рублева ни одного гнейма 0-6. Андрей, который рос на Куюке Кремля и мальчишкой подавал мячи другим, был счастлив, словно выиграл Турнир Большого Шлема.

Подарок ко дню рождения, который совпал с финалом, он сделал себе сам.

Анастасия Павлюченкова, не смогла повторить успех пятилетней давности, уступив в финале женского разряда Белинде Бенчич из Швейцарии в трех сетах.